Polícia Civil concluiu que ônibus invadiu contramão e atingiu caminhão na BR-262

A polícia analisou as imagens de segurança e o depoimento do caminhoneiro / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu, nesta segunda-feira, 16, parte das investigações sobre o grave acidente ocorrido na manhã de domingo, 15, na BR-262, próximo ao km 673, em Corumbá. A colisão envolveu um ônibus da viação Andorinha e um caminhão, resultando na morte de duas pessoas e deixando outra gravemente ferida.

Segundo informações da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, responsável pelo caso, o inquérito apontou que o motorista do ônibus, de 54 anos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão que vinha no sentido oposto. A conclusão foi baseada no depoimento do condutor do caminhão e na análise das imagens registradas pelas câmeras de segurança instaladas no coletivo.

As vítimas fatais foram identificadas como a médica Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, e o pecuarista Marcelino Florentino Filho, de 84. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida no acidente.

Com base nas provas colhidas, o motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, e por lesão corporal culposa, ambos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Como o acidente ocorreu no exercício da atividade profissional de transporte de passageiros, foram aplicadas agravantes legais e a causa de aumento de pena, o que pode levar a uma condenação de até nove anos de detenção, além da suspensão ou proibição de dirigir.

A Polícia Civil ressaltou o compromisso com a apuração rigorosa de acidentes com vítimas fatais, destacando a importância da responsabilização dos envolvidos para garantir mais segurança nas estradas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!