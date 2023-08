Polícia Civil Cumpre Mandado de Prisão de condenada por incêndio

PCMS, através da Delegacia de Polícia de Eldorado, cumpriu em 08.8, mandado de prisão de condenada por causar incêndio em residência que gerou situação de risco a integridade física dos seus filhos.

Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Eldorado/MS deram cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Eldorado/MS em desfavor de C.C (39 anos).

A conduzida foi condenada pela prática do delito de incêndio doloso (art. 250, §1º, inciso II, alínea “a” c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal) a uma pena de 4 anos e 5 meses de reclusão em regime prisional fechado. Diante disso, a presa foi conduzida a uma das celas da Unidade Policial, local em que ficará à disposição do Poder Judiciário.