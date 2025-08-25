Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 17:29

Policial

Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Campo Grande

Preso possuía passagens por tráfico e violência doméstica

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 15:55

Polícia Civil

Uma pessoa foi presa no dia 22 em um comércio próximo à Polícia Federal durante operação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF). Contra ela havia um mandado de prisão por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

Segundo a polícia, o suspeito não resistiu à abordagem e foi levado à delegacia.

Ele já possui histórico de reincidência em crimes contra mulheres, além de passagens por delitos patrimoniais e tráfico de drogas.

Geral

Enamed 2025 tem mais de 96 mil inscritos confirmados

Primeira edição do exame avaliará cursos de medicina e servirá também como critério para seleção em residências médicas

Registros

Ocorrências em Anastácio envolve perturbação, prisões e acidente de trânsito

Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade

