Polícia Civil cumpre prisão preventiva por contrabando em Ponta Porã

A prisão foi realizada no âmbito da Operação RENORCRIM / Divulgação

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta terça-feira (26), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos, em Ponta Porã. A prisão foi expedida pela 5ª Vara Federal do TRF3, após o acusado ser flagrado em práticas de contrabando, com foco no transporte de mercadorias ilegais.

Conforme a polícia, ele já havia sido preso em flagrante em 5 de setembro, quando transportava uma grande quantidade de cigarros estrangeiros pela fronteira entre o Brasil e Paraguai. Embora tenha sido liberado provisoriamente, o acusado foi novamente detido em 2 de outubro, dessa vez transportando agrotóxicos de origem irregular, o que levou à revogação de sua liberdade condicional.

A prisão preventiva foi decretada devido à reincidência no crime e à insuficiência das medidas cautelares aplicadas anteriormente, visando garantir a ordem pública.

A prisão foi realizada no âmbito da Operação RENORCRIM, uma ação nacional de combate a organizações criminosas coordenada pelo Ministério da Justiça, com apoio do DRACCO.