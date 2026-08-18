Polícia Civil cumpre três prisões por violência doméstica em Campo Grande

Polícia Civil deflagrou novas ações da Operação Mulher Segura na capital / Divulgação/PCMS

Três homens investigados por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres foram presos nesta terça-feira (18), em Campo Grande, durante a Operação Mulher Segura, deflagrada pela PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul).

As prisões foram realizadas pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e ocorreram após a Justiça decretar a prisão preventiva dos investigados. Segundo a Polícia Civil, os casos envolvem agressões, ameaças e descumprimento de medidas judiciais.

Investigado invadiu área de exclusão e rompeu tornozeleira

A primeira prisão ocorreu no bairro Portal Caiobá e envolveu um jovem de 20 anos. Ele é investigado por invadir, durante a madrugada do último dia 28 de julho, a residência da própria irmã, de 27 anos, e furtar uma bomba d'água avaliada em R$ 1 mil.

Conforme a investigação, o jovem foi preso em flagrante na ocasião e, posteriormente, recebeu liberdade provisória, com a obrigação de utilizar tornozeleira eletrônica e respeitar uma área de exclusão determinada pela Justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil, após ser colocado em liberdade, o investigado teria invadido diversas vezes a área de exclusão da vítima e rompido o lacre do equipamento de monitoramento.

Diante do descumprimento das determinações judiciais, a 3ª Vara de Violência Doméstica decretou a prisão preventiva, cumprida nesta terça-feira.

Homem é investigado por agredir ex-companheira adolescente

O segundo mandado foi cumprido contra um jovem de 21 anos, investigado por agredir a ex-companheira, de 17 anos, no bairro Jardim Centenário, no último dia 11 de julho.

Segundo as investigações, o episódio teria sido motivado por ciúmes. O homem teria empurrado a adolescente ao chão, provocando uma lesão no joelho esquerdo, além de danificar o celular dela.

A vítima também teria sido ameaçada de morte. Conforme o relato registrado na investigação, o suspeito teria dito que daria um tiro na cabeça dela.

A Polícia Civil informou, ainda, que o investigado possui antecedente relacionado à violência doméstica contra outra mulher, que estaria grávida na ocasião, e cumpria pena em regime aberto.

Diante dos elementos reunidos no inquérito e do risco apontado à vítima, a Justiça decretou a prisão preventiva do jovem.

Investigado teria usado pitbull para atacar companheira

A terceira prisão envolve um homem, de idade não divulgada, investigado por um episódio de extrema violência contra a companheira, ocorrido no último dia 17 de julho, no bairro Aero Rancho.

De acordo com a investigação, após um desentendimento, o homem teria agredido a mulher em via pública com golpes, puxões de cabelo e pancadas de capacete na cabeça.

Ainda conforme a Polícia Civil, durante a agressão, o investigado teria ordenado que um cão da raça pitbull atacasse a vítima. A mulher sofreu ferimentos provocados por mordidas no rosto e na orelha.

O ataque teria sido interrompido após a intervenção da mãe, já idosa, e do filho do investigado. Além das agressões, o homem teria feito ameaças de morte e afirmado possuir um revólver calibre .38.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante do risco apontado à integridade da vítima e da periculosidade atribuída ao investigado.

O cumprimento dos mandados de prisões durante a Operação Mulher Segura, segundo a Polícia Civil, faz parte das medidas adotadas para responsabilizar investigados e proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

