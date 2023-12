Polícia Civil dá dicas de evitar furtos em residências no fim de ano

Polícia Civil / Divulgação

Tradicionalmente, é comum que as pessoas planejem viagens, passeios ou confraternizações em meio às festividades que embalam o final de ano.

Época de celebração, o lazer e o descanso se tornam prioridade com o encerramento de um ano e o início do próximo, e, entre um compromisso e outro, dificilmente as residências permanecem ocupadas.

As comemorações representam o período ideal para reunir todos aqueles que amam e buscar novos ares, principalmente quando somadas às férias ou recesso.

Com a ausência de moradores característica desse período, crimes como furto de residências tendem a aumentar.

De acordo com Edgard Punsky, delegado da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), a ausência de famílias por longos períodos propiciam aos furtadores maior tranquilidade para invadir os imóveis.

Além disso, o recebimento do 13º salário e a compra de produtos nessa época do ano também causam impacto no índice de furtos.

“Muitas pessoas vão às compras e adquirem bens de valor agregado que despertam a cobiça de pessoas mal intencionadas, que tendo ciência de que tais objetos estão no interior dos imóveis e com a alta probabilidade dos moradores estarem fora da casa, motivam esses indivíduos a ingressarem nos imóveis”

Além de preparar as malas e aproveitar o benefício em dinheiro, também é importante manter um olhar atento e redobrar os cuidados com as residências.

Com os imóveis devidamente protegidos, a ação criminosa é dificultada e as festas podem ser aproveitadas sem preocupação