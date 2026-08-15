Morte de produtor rural é investigada pela Polícia Civil de Anastácio

O produtor rural Ronaldo Alves Costa, de 47 anos, conhecido como Didi / Reprodução

O produtor rural Ronaldo Alves Costa, de 47 anos, conhecido como Didi, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (14), em um sítio localizado na região do Assentamento Marcos Freire, em Dois Irmãos do Buriti. O caso é investigado pela Delegacia de Anastácio, já que a propriedade pertence ao município.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 08h para atender a ocorrência no Sítio Paraíso, situado no quilômetro 30 da estrada da Cascalheira, no sentido de Dois Irmãos do Buriti. No local, Ronaldo foi encontrado já sem vida, caído dentro de um pequeno galpão.

Conforme os primeiros levantamentos realizados pela perícia, a vítima apresentava um corte profundo na região do pescoço. Próximo ao corpo foram encontradas uma arma de fogo e uma faca com vestígios de sangue.

A equipe de perícia e a delegada responsável pela ocorrência estiveram no local para realizar os levantamentos e iniciar as primeiras diligências. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Aquidauana, onde passou por exame necroscópico.

A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal. A autoria e a dinâmica dos fatos, no entanto, ainda não foram esclarecidas e permanecem sob investigação.

Vítima vivia no assentamento

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, Ronaldo vivia no assentamento desde o início da ocupação da área. Conhecido entre familiares e moradores pelo apelido de Didi, ele deixa a esposa e cinco filhos, sendo dois menores de idade.

Após a liberação do corpo, a família realizou o velório na Pax Coração de Jesus, localizada na Avenida Reginaldo Lemes, em Dois Irmãos do Buriti. A cerimônia ocorreu durante a madrugada deste sábado (15), até as 07h.

