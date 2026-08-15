Acessibilidade

15 de Agosto de 2026 • 12:42

Buscar

Últimas notícias
X
Conhecido como Didi

Morte de produtor rural é investigada pela Polícia Civil de Anastácio

Ronaldo Alves Costa, conhecido como Didi, foi encontrado sem vida no galpão de um sítio; velório aconteceu durante a madrugada deste sábado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/08/2026 às 07:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O produtor rural Ronaldo Alves Costa, de 47 anos, conhecido como Didi / Reprodução

O produtor rural Ronaldo Alves Costa, de 47 anos, conhecido como Didi, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (14), em um sítio localizado na região do Assentamento Marcos Freire, em Dois Irmãos do Buriti. O caso é investigado pela Delegacia de Anastácio, já que a propriedade pertence ao município.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 08h para atender a ocorrência no Sítio Paraíso, situado no quilômetro 30 da estrada da Cascalheira, no sentido de Dois Irmãos do Buriti. No local, Ronaldo foi encontrado já sem vida, caído dentro de um pequeno galpão.

Conforme os primeiros levantamentos realizados pela perícia, a vítima apresentava um corte profundo na região do pescoço. Próximo ao corpo foram encontradas uma arma de fogo e uma faca com vestígios de sangue.

A equipe de perícia e a delegada responsável pela ocorrência estiveram no local para realizar os levantamentos e iniciar as primeiras diligências. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Aquidauana, onde passou por exame necroscópico.

A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal. A autoria e a dinâmica dos fatos, no entanto, ainda não foram esclarecidas e permanecem sob investigação.

Vítima vivia no assentamento

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, Ronaldo vivia no assentamento desde o início da ocupação da área. Conhecido entre familiares e moradores pelo apelido de Didi, ele deixa a esposa e cinco filhos, sendo dois menores de idade.

Após a liberação do corpo, a família realizou o velório na Pax Coração de Jesus, localizada na Avenida Reginaldo Lemes, em Dois Irmãos do Buriti. A cerimônia ocorreu durante a madrugada deste sábado (15), até as 07h.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Operação

Homem é preso pela PF por armazenar material de abuso sexual infantil em MS

Tragédia em MS

Motorista morre após ponte ceder e caminhão cair no Rio Taquari

Fiscalização

PRF apreende quase 200 kg de cocaína em caminhão com gado na BR-262

Droga foi descoberta em compartimento adulterado na carroceria; motorista de 54 anos foi preso

Investigação

Casal preso com bebê em Pedro Juan será levado para presídios de Ponta Porã

Publicidade

Sem documentação fiscal

PRF apreende mala com 18,1 quilos de cabelo humano em ônibus na BR-262

ÚLTIMAS

Treinamento militar

Exército Brasileiro inicia exercício operacional planejado em Aquidauana

Treinamento militar envolverá movimentação de tropas, aeronaves e viaturas; população deve se manter tranquila em relação às atividades na região

Loterias

Mega-Sena acumula e vai a R$ 38 milhões; MS tem 18 apostas premiadas na quadra

Concurso 3.044 foi sorteado na noite desta quinta-feira; cinco cidades sul-mato-grossenses tiveram ganhadores na faixa das quatro dezenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo