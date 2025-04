Polícia Civil de Aquidauana cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

A SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu, nesta segunda-feira, 14, um mandado de prisão regressiva cautelar contra um homem de 40 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana, do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul), e determina o cumprimento de pena de 1 ano, 2 meses e 22 dias de reclusão.

Após diligências, a equipe da SIG conseguiu localizar o condenado e realizar a prisão. Ele foi encaminhado ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas, de forma anônima e sigilosa, pelo telefone ou WhatsApp (67) 99125-1566. A contribuição da sociedade é essencial para a resolução de crimes e para a localização de foragidos da Justiça.