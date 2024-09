Polícia Civil de Aquidauana recaptura acusado de vender bebida a adolescentes

A Polícia Civil de Aquidauana conseguiu recapturar, na quinta-feira (12 de setembro de 2024), um foragido de 26 anos, que havia fugido do estabelecimento penal onde cumpria pena. O detento estava preso por vender e fornecer bebidas alcoólicas e produtos que causam dependência a menores de 18 anos, conforme o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O mandado de prisão contra havia sido expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana em 7 de maio de 2024, e o rapaz estava foragido desde então. A Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana atuou na operação que culminou na prisão.

O trabalho demonstra a importância da atuação da Polícia Civil na manutenção da ordem pública e na captura de infratores que tentam escapar da Justiça. A prisão de foragidos reforça a segurança da população e garante que os culpados sejam responsabilizados pelos seus crimes.

O foragido recapturado permanecerá sob custódia e à disposição da Justiça para responder por seus atos, enquanto as autoridades seguem firmes em sua missão de proteger a sociedade e garantir a aplicação da lei no Estado de Mato Grosso do Sul.

*As informações foram prestadas pela Polícia Civil.