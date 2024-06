Polícia Civil de Aquidauana recupera celular e fecha ponto de venda de drogas

Bairro de Aquidauana / Divulgação

Nesta terça-feira, 18, a Polícia Civil de Aquidauana recuperou um celular furtado e fechou um ponto de venda de drogas.

Segundo relatos da vítima, ela entregou seu aparelho para um jovem de 26 anos, acreditando que ele ajudaria a desbloquear aplicativos. No entanto, ele desapareceu com o celular, alegando precisar levá-lo para finalizar o serviço. O incidente ocorreu em frente à casa da vítima, que havia adquirido o telefone apenas dois dias antes.

Com base nas informações, a Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana iniciou buscas e localizou o celular próximo ao Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto da cidade.

Durante investigação, o jovem confessou ter se apropriado do celular e vendido por R$ 120 a um comprador de 29 anos, para quitar uma dívida pela venda anterior de maconha. A entrega foi feita na residência do comprador, localizada no Bairro Chapecoense.

Os policiais seguiram para a residência mencionada, onde além do celular recuperado, encontraram uma quantidade de maconha e R$ 74 em dinheiro.

Diante dos fatos, ambos os indivíduos foram presos em flagrante: o jovem de 26 anos por apropriação indevida e o comprador por receptação e tráfico de drogas.