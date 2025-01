Polícia Civil de Mato Grosso do Sul captura criminoso incluído na Lista Vermelha da Interpol

Homem incluso na lista / Divulgação

Nesta terça-feira (28), policiais da Seção de Investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, localizaram e prenderam Marcos Alves da Veiga, de 40 anos, conhecido como “Kidon”, “Kinho” e “Kikito”, em uma operação de captura que envolveu o compartilhamento de informações entre diversas forças de segurança.

O trabalho em conjunto contou com o apoio da Delegacia de Vigilância e Capturas do Estado do Paraná, além da Agência de Inteligência do 8º Batalhão de Polícia Militar de Joinville, em Santa Catarina. A prisão ocorreu na região da linha internacional, quando as equipes conseguiram localizar o indivíduo, que estava foragido há algum tempo.

Marcos Alves da Veiga é considerado um dos criminosos mais perigosos do Estado de Santa Catarina. Ele pertence a uma facção criminosa de grande atuação no País e possui sete mandados de prisão em aberto, sendo responsável por crimes graves, como homicídios, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Com a prisão de “Kidon”, a polícia dá um importante passo no combate à criminalidade organizada, retirando das ruas um indivíduo de alta periculosidade. Agora, ele será colocado à disposição da Justiça, onde responderá pelos crimes que lhe são imputados, com a adoção das providências legais cabíveis.

A atuação das forças de segurança envolvidas na operação destaca a eficácia do trabalho integrado, que resultou na captura desse criminoso que vinha causando grande temor à sociedade.

*Com informações da Polícia Civil.