Polícia Civil de Miranda recupera bicicleta elétrica furtada

Bicicleta recuperada / Polícia Civil

O SIG )Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Miranda recuperou uma bicicleta elétrica furtada e identificou quatro menores de idade envolvidos no crime. O furto ocorreu na noite de terca-feira (25), por volta das 20h, nas proximidades do Banco do Brasil.

Assim que tomou conhecimento do caso, a equipe do SIG iniciou diligências para identificar os autores e recuperar o objeto subtraído. Informações indicavam que dois menores estariam envolvidos no crime, e ambos foram localizados pelos policiais. Durante a abordagem, confessaram a participação e revelaram o envolvimento de mais dois adolescentes.

Os quatro suspeitos foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia, acompanhados de seus responsáveis, para prestar esclarecimentos. Eles também indicaram o local onde esconderam a bicicleta, que já estava sem algumas peças, como o banco e o velocímetro. Os itens foram encontrados e serão devolvidos ao proprietário após os procedimentos legais.