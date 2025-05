Polícia Civil de MS adota software para provas digitais

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul avançou na modernização de suas investigações com a adoção do software MEDI – Materializador de Evidências Digitais e Informáticas.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás (GAECO/MPGO) e chega ao estado por meio de um termo de cooperação técnica firmado entre os dois órgãos.

O MEDI permite a coleta automatizada de provas digitais de forma segura e juridicamente válida, garantindo a integridade, a autenticidade e a preservação da cadeia de custódia das evidências, que são muitas vezes frágeis e suscetíveis a alterações.

Com essa tecnologia, a Polícia Civil passa a contar com um recurso essencial para qualificar as investigações, especialmente no combate aos crimes digitais.

A parceria entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público de Goiás reflete a crescente demanda por integração tecnológica no serviço público, em especial nas atividades de polícia judiciária.

O uso do MEDI atende às exigências legais atuais, que incentivam o uso de ferramentas digitais para promover maior eficiência, transparência e economia na administração pública. Essa iniciativa está inserida no contexto da transformação digital em andamento no Estado, que prevê a conversão total de processos administrativos físicos para o formato digital.

A medida, que vem sendo implementada desde 2023, representa um dos pilares da atual gestão estadual, voltada para um modelo de governo inclusivo, próspero, sustentável e digital.

Ao adotar o MEDI, a Polícia Civil não apenas fortalece a qualidade técnica das investigações, mas também reafirma seu compromisso com a legalidade, a eficiência institucional e a responsabilidade ambiental. A coleta de provas digitais de forma automatizada e segura contribui para um processo investigativo mais ágil, preciso e alinhado às melhores práticas de governança pública.

