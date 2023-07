Polícia Civil de MS apreende, em Porto Murtinho, aeronave utilizada para o narcotráfico

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), no âmbito da Operação Hórus, do Ministério da Justiça, apreendeu nesta quarta-feira, 5, uma aeronave Cessna Aircraft, prefixo PT-BPE, que estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. A apreensão aconteceu na área rural do município de Porto Murtinho-MS.

Segundo apurado, uma equipe do DRACCO realizava ações de polícia judiciária civil, em repressão à prática de ilícitos perpetrados na região de fronteira, por meio do modal aéreo, quando, na manhã desta quarta-feira, localizou e apreendeu a aeronave que estava com ordem judicial de sequestro, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Corumbá/MS. A decisão da justiça ocorreu em 17 de novembro de 2021, após uma operação da Polícia Federal, denominada “Canis”, que girou em torno de grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes, especialmente cocaína, com elevado poderio econômico obtido por meio do tráfico internacional drogas efetivado por meio da fronteira Brasil-Bolívia.

A aeronave apreendida estava ocultada em propriedade localizada na área rural do município de Porto Murtinho/MS. No curso do cumprimento da ordem judicial federal de sequestro, foi apurado que a pista de pousos e decolagens da propriedade rural não é homologada pela ANAC e que o avião estava equipado com componentes em sua estrutura, normalmente empregados no transporte de cargas ilícitas para lançamento em pleno voo do tipo arremesso. Diante dos fatos, o citado aeroplano foi removido para o hangar do DRACCO, em Campo Grande-MS.

A aeronave apreendida, com restrição judicial, continuava em busca por não ter sido localizada para apreensão durante a operação desencadeada em novembro de 2021, pela Polícia Federal.