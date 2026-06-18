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Operação Mulher Segura

Polícia Civil de MS cumpre mandados e prende dupla por ameaças e perseguição contra mulheres

Um dos casos envolvia descumprimento de medidas protetivas e intimidações constantes, levando a vítima a temer pela própria segurança e pedir demissão do emprego

Anibal Placêncio

Publicado em 18/06/2026 às 13:33

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Homem preso em Goiás, à esquerda, e o preso em Campo Grande, à direita / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta quarta-feira (17), dois mandados de prisão preventiva contra homens investigados por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. As ações integram a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tiveram como objetivo garantir a proteção de mulheres vítimas de ameaças e perseguição.

Uma das prisões ocorreu no bairro Moreninhas III, em Campo Grande. O investigado, de 41 anos, era alvo de mandado expedido pela Justiça da Comarca de Jardim, em decorrência de uma investigação por ameaça, perseguição e violência psicológica.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 33 anos, possuía medidas protetivas em vigor desde 2025. Mesmo ciente das restrições judiciais, o homem teria retomado os contatos no início deste ano, utilizando diferentes números de telefone e perfis em redes sociais para tentar driblar os bloqueios realizados pela mulher.

As investigações apontam que o suspeito passou a monitorar a rotina da vítima e a enviar mensagens frequentes com teor intimidatório. Em uma das situações relatadas à polícia, ele teria orientado a mulher a “ter cuidado ao atravessar a rua”, sugerindo a possibilidade de que ela pudesse ser atropelada. A mensagem foi interpretada como uma ameaça velada e aumentou o temor da vítima quanto à própria integridade física.

Ainda conforme a apuração, o comportamento insistente e as constantes tentativas de contato fizeram com que a mulher se sentisse permanentemente vigiada. O impacto da situação teria sido tão significativo que ela decidiu pedir demissão do emprego e passou a considerar a mudança para outra cidade em busca de mais segurança.

A segunda prisão ocorreu após trabalho conjunto da SIG (Seção de Investigação Geral) e do Núcleo de Capturas da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), de Campo Grande. O alvo foi um homem de 29 anos que estava foragido da Justiça e foi localizado na cidade de Posse (GO).

De acordo com as investigações, ele é suspeito de praticar agressões físicas, violência psicológica e ameaças contra a ex-companheira. Mesmo após a concessão de medidas protetivas, a vítima voltou a denunciar novos episódios de intimidação, incluindo ameaças de morte e mensagens envolvendo as filhas menores do casal.

Diante da gravidade dos fatos e da reincidência das condutas investigadas, a Justiça determinou a prisão preventiva dos dois homens. Após serem capturados, ambos foram colocados à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais cabíveis.

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