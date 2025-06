Polícia Civil de MS prende integrante de facção criminosa

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, participou nesta segunda-feira (3) da Operação Titan, uma ação nacional coordenada pela Polícia Civil de Rondônia.

Sob a liderança da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1) e da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) de Rondônia, a operação teve como foco o desmantelamento de uma facção criminosa de atuação nacional, envolvida com tráfico de drogas, crimes graves e ameaças a autoridades públicas, especialmente membros da segurança pública e do sistema judiciário.

A operação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em três estados: Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná. As ações miraram os principais líderes da organização, com o objetivo de neutralizar sua atuação criminosa e desarticular sua estrutura logística e financeira.

Em Mato Grosso do Sul, as diligências aconteceram na cidade de Ribas do Rio Pardo, onde um homem foi preso. De acordo com as investigações, ele integra a facção e é responsável por ameaças diretas a agentes do Estado.

A Operação Titan representa mais um esforço conjunto das forças de segurança estaduais para combater o crime organizado e proteger a integridade das instituições públicas.

