Polícia Civil de MS recebe R$ 5,8 milhões em armamento

Ao todo são 2.500 pistolas Glock foram entregues / Foto: Divulgação

O que há de mais moderno no mundo em armamento de cano curto, está sendo entregue pelo Governo do Estado aos policiais civis de Mato Grosso do Sul. Ao todo são 2.500 pistolas Glock, 9mm de última geração, que foram adquiridas pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). O investimento total para substituir 100% das armas utilizadas pela Polícia Civil é de R$ 5,8 milhões.

Além de receber armas novas, os policiais estão passando por uma reciclagem em cursos de armamento e tiros, ministrados em Campo Grande por instrutores, delegados e investigadores da Polícia Civil que foram treinados pela própria Glock, com o objetivo de repassar ao efetivo todo o conhecimento necessário para a utilização das pistolas que estão recebendo.

De acordo com o delegado Rodrigo Yassaka, instrutor-chefe da Acadepol, esse nivelamento de conhecimento é necessário para que todos os agentes possam utilizar as novas armas com segurança, de maneira correta e consciente. “É um treinamento que eleva ainda mais o padrão dos policiais e o serviço prestado à população”, assegura.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a aquisição do armamento levou em consideração o tipo de atividade desenvolvida por cada policial. “Nós adquirimos armas grandes [Glock G-17], médias [G-17] e pequenas [G-26] que são armas de dimensão e peso menores, com melhor ergonomia e maior portabilidade, para uso exclusivo das policiais femininas”, explica.

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, além de oferecer melhores condições de trabalho aos policiais, o novo armamento garante mais segurança para a população. “O Governo do Estado e a Sejusp estão dando toda a estrutura para garantir o fortalecimento da Polícia Civil, dos nossos policiais e, a melhoria do trabalho prestado à população”, diz.

Das 2.500 pistolas adquiridas pelo Governo do Estado via Sejusp, mais de 1.700 foram entregues aos policiais civis de Campo Grande e do Interior do estado, que passaram pelo treinamento necessário para operação e porte do armamento. Ao final do mês de setembro, todos os policiais civis estarão portando armas novas.

Nivelamento de instrutores

Os 27 instrutores que ministram os cursos de armamento e tiro para os policiais civis, também passaram por reciclagem e nivelamento de conhecimento, no início do mês de junho, em Campo Grande. O curso de armeiro foi ministrado pelo capitão do Team Glock e instrutor chefe da equipe Glock do Brasil, Mauro Thompson.

Participaram do treinamento os instrutores, auxiliares do Curso de Formação Policial Civil e um representante de cada sede de regional, nas disciplinas de armamento e tiro, sobreviência policial, técnica, procedimento e prática operacional, atendimento pré-hospitalar.