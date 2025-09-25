Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 21:57

Polícia

Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá

Veículo foi localizado em residência após ação integrada com a polícia mineira

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 20:10

Veículo recuperado pela polícia / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Corumbá, recuperou um Chevrolet Onix que havia sido subtraído em Minas Gerais. A ação contou com informações repassadas pela Polícia Civil mineira, que investigava o desaparecimento do veículo desde 14 de novembro de 2024.

Segundo o boletim de ocorrência registrado em Minas Gerais, a vítima, comerciante de compra e venda de veículos, negociava a troca do Onix por outro automóvel quando o suposto comprador desapareceu com o veículo, descumprindo o acordo.

As investigações apontaram que o carro estaria circulando em Corumbá e colocado à venda. Na manhã de 25 de setembro de 2025, a equipe do SIG localizou o veículo em uma residência no bairro Popular Nova. O homem que estava na posse do automóvel afirmou tê-lo adquirido por meio de um anúncio publicado na plataforma OLX.

O carro foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais foi comunicada oficialmente sobre a recuperação do veículo.

Serviços

Corumbá recebe R$ 67 mi do Focem e Governo de MS para modernizar água e resíduos

O projeto será executado pela Sanesul e prevê a implantação de mais de 40 quilômetros de rede de distribuição

Serviços

Cidades de MS terão teste de nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

O teste será disparado por meio de plataforma integrada

Entre em nosso grupo