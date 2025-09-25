Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá

Veículo recuperado pela polícia / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Corumbá, recuperou um Chevrolet Onix que havia sido subtraído em Minas Gerais. A ação contou com informações repassadas pela Polícia Civil mineira, que investigava o desaparecimento do veículo desde 14 de novembro de 2024.

Segundo o boletim de ocorrência registrado em Minas Gerais, a vítima, comerciante de compra e venda de veículos, negociava a troca do Onix por outro automóvel quando o suposto comprador desapareceu com o veículo, descumprindo o acordo.

As investigações apontaram que o carro estaria circulando em Corumbá e colocado à venda. Na manhã de 25 de setembro de 2025, a equipe do SIG localizou o veículo em uma residência no bairro Popular Nova. O homem que estava na posse do automóvel afirmou tê-lo adquirido por meio de um anúncio publicado na plataforma OLX.

O carro foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais foi comunicada oficialmente sobre a recuperação do veículo.

