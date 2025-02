Polícia Civil de Naviraí prende homem com três armas

Polícia de Naviraí / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Civil de Naviraí, com o apoio da 1ª Delegacia do município, prendeu em flagrante um homem de 57 anos por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

Durante a ação, a equipe policial encontrou em um dos quartos do imóvel um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .28 e uma arma de pressão modificada para calibre .22, além de sete munições intactas.

O homem foi preso e conduzido à Unidade Policial, onde foi submetido às providências legais cabíveis.