Polícia Civil de Três Lagoas desmantela fábrica de perfumes falsificados

Itens apreendidos / Divulgação

Na última quinta-feira (15), a Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), descobriu e fechou uma fábrica clandestina de perfumes falsificados, prendendo o responsável em flagrante. A ação teve início após uma denúncia que indicava a venda de perfumes falsificados, fabricados artesanalmente e utilizando substâncias prejudiciais à saúde, na área central da cidade.

Durante a operação, os agentes identificaram um suspeito que, ao perceber a presença das viaturas, tentou fugir a pé, mas foi localizado e detido enquanto se escondia em uma lanchonete próxima. Com ele, foram encontradas várias sacolas contendo frascos de perfumes de marcas renomadas, armazenados em embalagens de isopor e plástico. O homem confessou estar comercializando os produtos falsificados.

Interrogado sobre o local de fabricação dos perfumes, o suspeito levou os policiais até seu apartamento no Bairro Novo Oeste. No imóvel, os agentes descobriram um verdadeiro laboratório improvisado em um dos quartos. No local, encontraram dezenas de frascos de álcool etílico, essências químicas e cerca de 500 frascos vazios, espalhados pelo chão.

O suspeito admitiu que comprava as embalagens vazias no lixão por R$ 1 a unidade e, em seguida, misturava álcool etílico com essências de perfumes ou produtos de limpeza, adquiridos em lojas de produtos químicos. A fabricação era feita manualmente, sem qualquer tipo de higiene ou controle de qualidade, e os perfumes eram vendidos pelas ruas da cidade.

Após a apreensão, o homem foi levado à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante por falsificação e comercialização de substâncias cosméticas, crime cuja pena pode variar de dez a quinze anos de reclusão.

A Polícia Civil de Três Lagoas solicita à população que continue colaborando com informações sobre atividades criminosas e a localização de foragidos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.