Polícia Civil deflagra operação "Kaution" e cumpre mandado de prisão temporária em Paranhos

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranhos-MS, no bojo da operação “Kaution”, cumpriu nesta quarta-feira, 11, um mandado de prisão temporária de um homem de 25 anos, por crime de tráfico de drogas.

Kaution, em alemão, significa depósito, nomenclatura utilizada após chegar ao conhecimento da Polícia Civil que o homem utilizava uma construção inacabada, próximo à linha internacional, como depósito de substâncias entorpecentes. As investigações tiverem início com a apreensão de 500kg de maconha, feita pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Militar, no dia 13 de maio deste ano.

Diante da constatação dos fatos, foi representada a prisão temporária de J.F., que assim que foi deferida pelo Poder Judiciário, foi cumprida pela Polícia Civil. O investigado permanecerá preso temporariamente à disposição da justiça.