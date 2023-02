Polícia Civil desencadeia operação "Sentinela", em Naviraí e prende autores de roubo tentado

Abordagem durante operação Sentinela / Polícia Civil

No último sábado(18), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí, após investigação e identificação de quatro suspeitos de um roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo na forma tentada, desencadeou a operação “Sentinela”. Durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas.

Segundo apurado, as investigações se iniciaram em no dia (8), após o registro da ocorrência policial, na qual foi noticiado que indivíduos em posse de uma arma de fogo haviam rendido um funcionário de uma oficina mecânica, localizada na área central da cidade. Em seguida, os suspeitos passaram a exigir a entrega das armas de fogo do patrão, que é colecionador (CAC). Entretanto, ao perceberem que não conseguiriam ter acesso a elas, deixaram o local sem nada levar e fugiram.

Em menos de 1 hora após o crime, uma equipe da Delegacia de Naviraí obteve a identificação de um dos suspeitos, sendo este então procurado, porém não localizado naquele momento. No entanto, no dia 11/02/2023, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), após contato com investigadores da DP de Naviraí, prenderam em flagrante pelo delito de furto um rapaz, de20 anos, identificado como sendo um dos suspeitos do crime de roubo.

Em continuidade às investigações, os demais suspeitos também foram localizados, sendo um de 50 outro de 55 e o último de 25 anos, bem como ainda foram esclarecidas as funções desempenhadas por cada um deles durante a empreitada criminosa (levantamento de informações, fornecimento do armamento utilizado, abrigo, transporte dos executores até o local do crime e depois durante a fuga).

Diante dos fatos, com base nos levantamentos apurados pelos investigadores, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva dos envolvidos. Após a representação ter sido deferida pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil deflagrou a operação no último dia 18.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar, bem como a prisão de três dos quatro suspeitos identificados, sendo que um dos suspeitos foi preso na cidade de Costa Rica, por policiais militares, outro em sua residência na cidade de Naviraí, e um terceiro foi preso com o apoio de policiais civis da Delegacia de Bataguassu, quando estava na rodovia em deslocamento para o estado de São Paulo.