Polícia Civil desvenda golpe em hotel de luxo em Bonito

Divulgação/Polícia Civil

Na quinta-feira, 14 de março, a Polícia Civil agiu rapidamente para prender um indivíduo suspeito de praticar golpes em um hotel de luxo na cidade de Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul. O homem, com 24 anos de idade, foi detido após ser flagrado utilizando documentos falsos e cartões de crédito de terceiros para garantir sua hospedagem no estabelecimento.

A ação policial teve início após os responsáveis pelo hotel relatarem às autoridades que uma pessoa estaria se hospedando no local utilizando um documento falso e cartões de crédito pertencentes a terceiros. Com base nessas informações, a Polícia Civil iniciou uma investigação minuciosa para apurar os fatos.

Ao verificar a situação, descobriu-se que o verdadeiro dono do cartão de crédito utilizado na reserva não tinha feito nenhuma transação com o hotel e nunca havia estado em Bonito. Diante dessa constatação, os policiais foram até o estabelecimento e localizaram o suspeito, que estava acompanhado de uma mulher de 26 anos.

Ao ser abordado, o homem confessou ter utilizado um documento falso para efetuar a hospedagem. Ele alegou ter adquirido a reserva através do site OLX, mas não apresentou qualquer comprovação dessa versão. Durante a revista, foram encontrados diversos cartões de crédito e documentos pertencentes a outras pessoas, além de um sofisticado aparelho celular da marca iPhone.

O suspeito foi preso em flagrante e os objetos apreendidos foram recolhidos como parte das evidências. As investigações prosseguem com o intuito de esclarecer se há envolvimento de outras pessoas e se existe uma associação criminosa por trás desses golpes, que aparentam ser parte de uma prática rotineira de estelionato e fraude.

A ação rápida e eficaz da Polícia Civil evidencia o compromisso das autoridades em combater crimes dessa natureza e garantir a segurança da população e dos estabelecimentos comerciais em Bonito.