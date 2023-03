Polícia Civil do MS dá cumprimento a mandado de prisão e a 3 mandados de busca e apreensão no MT

Divulgação Polícia Civil

Na tarde de ontem (28), por volta das 16h30, policiais civis da DEFRON, âmbito da Operação Hórus/Programa Guardiães das Fronteiras, deram cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um rapaz que não teve o nome divulgado, bem como de 03 mandados de busca e apreensão, sendo um domiciliar e dois em estabelecimentos comerciais, todos no município de Sorriso no Mato Grosso.

Os mandados foram cumpridos pelas equipes da DEFRON e da Delegacia de Polícia de Sorriso/MT na atual casa e nos estabelecimentos comerciais do empresário, sendo arrecadados aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, documentos de interesse para as investigações, e um veículo BMW X1.

No momento do cumprimento o empresário, um homem de 39 anos de idade, não estava presente nos locais, entretanto, visando dar cumprimento aos mandados, os policiais desta especializada passaram a diligenciar a procura do empresário durante todo o dia e no período vespertino, por volta das 16h30, conseguiram localizar e prender o empresário num lava rápido localizado no bairro Laguna, município de Sorriso.

Posteriormente, o preso foi conduzido para sede da Delegacia de Sorris, local em que foi interrogado e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, bem como aguardará a audiência de custódia.