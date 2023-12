Polícia Civil e PM cumprem mandado de prisão contra autor de diversos crimes

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Deodápolis, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu, na tarde desta quarta-feira, 20, mandado de prisão contra um homem de 38 anos, que estava sendo monitorado pela equipe devido seu envolvimento com o tráfico de drogas e o cometimento de outros crimes como furto, roubo e receptação.

O acusado já havia sido preso e cumpria pena no regime semiaberto, com monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, o que não o impediu de continuar cometendo delitos na cidade.

No momento da prisão ele foi flagrado com várias pedras de crack e deve responder por tráfico de entorpecente.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Anderson de Farias, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis estava investigando a atuação do suspeito há alguns meses, esclarecendo ainda que o homem é apontado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região de Deodápolis.

“O mandado de prisão que cumprimos contra ele é referente aos crimes de furto, roubo e receptação, mas paralelamente a isso, nossa equipe estava há cerca de três meses investigando a autuação desse indivíduo no tráfico ilícito de entorpecente aqui em Deodápolis. Hoje, ao receber o mandado de prisão, imediatamente saímos em diligência com a PM e logramos êxito nesta prisão. O resultado é muito positivo, principalmente nesse período, porque coibindo o tráfico, garantimos mais segurança para nossa população durante as festas de fim de ano”, explicou o delegado.