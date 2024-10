Polícia Civil soluciona furto de mais de R$ 35 mil praticado contra idoso em Amambai

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Amambai-MS, elucidou, nesta sexta-feira, 25, um furto de mais de R$ 35 mil, em dinheiro, praticado contra um idoso de 78 anos. De acordo com relatos da vítima, em sua residência havia uma caixa de sapatos que era utilizada para guardar dinheiro.

Na data do ocorrido, a vítima procurou pela caixa, para guardar um cheque que havia recebido, todavia se deparou com o local vazio. Diante dos fatos, o idoso procurou a Delegacia de Polícia Civil de Amambai para comunicar o furto.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Delegacia de Amambai iniciou investigação e descobriu que o furto foi praticado por uma neta do idoso, de 18 anos. Ao ser interrogada e confrontada com as evidências reunidas pela equipe SIG, a mulher confessou que teve acesso a residência da vítima e de lá subtraiu o dinheiro que estava dentro da caixa de sapatos.

Segundo a autora, o dinheiro foi utilizado para comprar produtos para uma loja que ela possui na cidade. Diante dos fatos, a mulher foi indiciada por furto.