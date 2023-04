Polícia Civil elucida homicídio em aldeia e prende autor em flagrante

A polícia Civil elucidou nesse fim de semana, um homicídio ocorrido na aldeia Te’yikue, em Caarapó-MS e prendeu o autor em flagrante delito. O instrumento do crime também foi apreendido poucas horas após o fato.

Segundo apurado, na noite do dia 22, após tomar conhecimento de que jazia um corpo na estrada de acesso à aldeia Te’yikue (MS 280), uma equipe da Delegacia da Polícia Civil da cidade se deslocou até o local para dar início às primeiras diligências de investigação. A vítima, 24 anos foi encontrada sem vida com lesão aparente de arma branca.

Foi apurado que momentos antes do fato, a vítima teria discutido gravemente com um homem, de 26, indivíduo o qual já teria lhe jurado de morte em outras oportunidades. Após buscas nas imediações e em diferentes residências, em diligências contínuas, a equipe policial conseguiu encontrar o suspeito escondido na casa da mãe dele, visivelmente sob efeitos de drogas e/ou álcool, e, ao seu lado, uma faca impregnada com material sanguinolento, com tamanho e espessura compatíveis com a lesão encontrada na vítima.

Com a intervenção da liderança indígena, foi possível inquirir as primeiras testemunhas no idioma Guarani, por meio das quais foi relatado que o suspeito, por volta das 19 horas daquele dia, foi visto entrando na residência de sua mãe com uma faca na cintura, ou seja, minutos após a execução do jovem D.E.S. Em interrogatório, na presença da Autoridade Policial, o autor confessou a prática delitiva, alegando que a vítima estaria se relacionando com sua esposa momentos antes de desferir o golpe de faca.

Apurou-se, ainda, que contra o suspeito pendia Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da comarca de Iguatemi/MS, pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em 10/12/2026, na Aldeia Jaguaripé, em Tacuru/MS. O autor irá responder por homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.