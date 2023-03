Polícia Civil encaminha 5 pessoas para a delegacia por venda de cigarros vindos do Paraguai

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, através da DECON, iniciou diligência na manhã de ontem (1), com o objetivo de reprimir a venda de cigarros contrabandeados do Paraguai. A venda era feita, em especial nos arredores do Camelódromo, e nas esquinas das ruas 15 de Novembro com a Calógeras, na Capital.

Foram conduzidos á DECON cinco pessoas, sendo que três foram indiciadas e postas em liberdade, duas foram autuadas em flagrante, outra identificada como líder do grupo que foragiu.

Durante a diligência foram apreendidos 2.830 carteiras de cigarro contrabandeados de várias marcas, entre elas FOX, HILLS, HUDSON, EIGTH, LEGANCE e EURO. Apreendeu-se, também, R$ 2.730,00 reais.

O contrabando de cigarros é causador de corrupção, assassinatos, em especial na região de fronteiras, sonegação e perda de divisas com impostos, perda de postos de trabalho, bem como sobrecarrega o sistema de saúde.