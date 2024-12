Polícia Civil encerra ano letivo do 'Projeto de Vida' com palestra em MS

Divulgação Polícia Civil

Na manhã desta segunda-feira, 9, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional e da Primeira Delegacia de Ponta Porã, realizou palestra aos alunos da Escola Estadual João Bembratti Calvoso.

O evento marcou o encerramento das atividades do projeto “Projeto de Vida” no ano de 2024, reforçando o compromisso da instituição com a formação cidadã e o incentivo às escolhas conscientes para o futuro.

Durante a palestra, os policiais civis compartilharam informações valiosas sobre o planejamento de carreira e os caminhos para ingressar na Polícia Civil, abordando desde as etapas do concurso público até a rotina na Academia de Polícia. Os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer o dia a dia do trabalho policial em uma região de fronteira, onde os desafios exigem preparo técnico, ética e dedicação.

Além das explicações teóricas, os estudantes interagiram diretamente com os policiais, conhecendo equipamentos, vestimentas e viatura policial utilizada nas operações. A atividade buscou estimular o interesse de jovens que se identificam com a missão de proteger e servir a sociedade, reforçando valores como disciplina, resiliência e compromisso com a segurança pública.

A participação é uma oportunidade de aproximar a Polícia Civil da comunidade escolar, promovendo uma visão mais ampla sobre a importância dos estudos e o papel transformador das profissões. Com isso, o encerramento do projeto “Projeto de Vida” em 2024 consolida a mensagem de que o futuro é construído com dedicação, conhecimento e escolhas conscientes, incentivando os jovens a traçarem caminhos de sucesso em suas jornadas pessoais e profissionais.