Polícia Civil encerra Operação Caminhos Seguros 2025 com mais de 100 prisões em MS

Sede da DEPCA / Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul encerrou nesta sexta-feira, 30, a participação na Operação Caminhos Seguros 2025, com resultados expressivos no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A ação foi coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contou com o trabalho da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) na linha de frente do Estado.

Com foco na repressão qualificada, acolhimento às vítimas e ações preventivas, a operação mobilizou forças de segurança em todo o território sul-mato-grossense. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de prisão por estupro de vulnerável, sendo 23 deles pela DEPCA. Além disso, 73 prisões em flagrante foram realizadas em diversas Regionais do estado.