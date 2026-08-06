Polícia Civil encontra pistolas na casa de suspeito de violência doméstica em MS

Polícia Civil apreendeu pistolas de calibre .380 e 9 mm, além de carregadores e munições / Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil após ser encontrado com armas e munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na manhã de terça-feira (04), em Campo Grande. A ação ocorreu no âmbito de uma investigação envolvendo crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O mandado foi cumprido pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) da capital, após autorização do Poder Judiciário. A investigação teve início a partir de denúncias da ex-companheira do suspeito, que relatou episódios de invasão de residência, danos ao imóvel e ameaças envolvendo suposta posse de arma de fogo.

Conforme apurado pela Polícia Civil, os relatos motivaram o pedido de medidas protetivas de urgência e a solicitação de busca e apreensão de possíveis armas mantidas pelo investigado, devido ao risco à integridade da vítima.

Durante as diligências, realizadas em uma residência no bairro Jardim Los Angeles, os policiais encontraram duas armas de fogo, carregadores e diversas munições dentro de uma mochila guardada em um guarda-roupa do quarto utilizado pelo homem,

Foram apreendidas uma pistola calibre .380, com dois carregadores, e uma pistola calibre 9 mm com seletor de rajada, acompanhada de quatro carregadores. Também foram recolhidas munições dos calibres .380, 9 mm e .357.

Ao ser perguntado sobre a documentação do armamento, o investigado informou que não possuía registro ou autorização para manter as armas. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à 1ª Deam, tendo sido autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As armas, carregadores e munições foram apreendidos e encaminhados para perícia. A investigação sobre os crimes relacionados à violência doméstica segue em andamento.