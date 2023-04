Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido em Naviraí

Foto ilustrativa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, esclareceu um crime de homicídio ocorrido em julho do ano passado e prendeu os suspeitos, de 22 e 24 anos, com apoio da Polícia Militar.

O crime aconteceu na região do Bairro Vila Nova, por volta das 22h40min, o corpo de um homem, de 42 anos, foi achado um golpe de faca na região torácica.

Durante as investigações policiais, apurou-se que os autores do crime e que a motivação seria em razão de uma dívida de drogas no valor de R$75,00, que a vítima teria com um dos suspeitos.

Após a conclusão do Inquérito Policial, a autoridade policial que presidiu o feito representou pela prisão preventiva de ambos, cuja medida foi deferida pela justiça, sendo que na tarde de ontem 27, uma equipe de policiais civis localizou e prendeu um dos suspeitos, enquanto o outro foi preso polícia militar.