Polícia Civil estoura boca de fumo e prende traficante em Anastácio

O supeito foi preso no centro de Anastácio / Divulgação

Equipamentos eletrônicos, quatro tabletes e meio de maconha e porções de pasta base de cocaína foram apreendidos por policiais civis da SIG - Seção de Investigações Gerais- da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. No local funcionava uma “boca de fumo” que foi fechada.

A ação foi no final da tarde desta quinta-feira, (23), no Centro da cidade, na Travessa Ragalzi. Os policiais investigavam furtos ocorridos recentemente e chegaram na casa no momento em que homem de 32 anos, tentava esconder uma caixa de som amplificada. O equipamento havia sido furtado no dia anterior.

No telhado da residência foram localizados três tabletes de maconha e uma porção de pasta base de cocaína. No fundo do guarda-roupas foi apreendido mais um tablete e meio de maconha. O suspeito foi preso em flagrante e confessou a comercialização do entorpecente. Além da caixa de som, uma mesa de som de 24 canais e outros equipamentos foram apreendidos.

O indivíduo foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas e também pelo crime de receptação. A delegada Karolina Souza Pereira representou pela prisão preventiva do investigado, bem como pela quebra de sigilo do aparelho telefônico que estava na posse do suspeito.

Atualmente o autuado está recolhido em uma das celas da delegacia e segue à disposição da justiça.