Polícia Civil faz alerta para evitar compartilhamento de supostos ataques

Sala de monitoramento das escolas de MS / (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul fez um alerta, em meio a onda de supostos casos de ataques a comunidade escolar, para não compartilhar conteúdos de terror nas redes sociais.

Para a polícia, a disseminação de conteúdos do tipo podem estimular novos casos, prejudicar e gerar pânico social. Além disso, a maioria dos casos divulgados nas redes sociais são falsos.

A polícia reforça que os setores de inteligência investigam todas as denúncias registradas, seguindo as diretrizes do Governo do Estado.

Outro ponto do aviso é da criminalização da divulgação e incitação a crimes de ódio. Os responsáveis por publicações de medo serão investigados.

Para atender ocorrências e denúncias envolvendo as unidades escolares o Governo do Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), realiza o monitoramento e acompanhamento dos casos por meio da sala de situação que funciona no Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança).