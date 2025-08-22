Polícia Civil fecha abatedouro clandestino de frangos em Campo Grande

A Polícia Civil e os órgãos de fiscalização alertam para os riscos à saúde / PCMS

O local, situado em uma área de mata na Rua Arthur Pereira, não possuía qualquer estrutura sanitária exigida por lei para o processamento de alimentos. De acordo com os agentes envolvidos na ação, as condições representavam grave risco à saúde pública, já que os frangos abatidos eram destinados à comercialização sem qualquer tipo de inspeção oficial.

Um abatedouro clandestino de frangos que operava em condições insalubres foi desarticulado na manhã desta sexta-feira, 22, por volta das 10h, no Bairro Los Angeles, em Campo Grande. A operação foi conduzida pela DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), com apoio da IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e da Vigilância Sanitária Municipal.

Durante a fiscalização, foram encontradas cerca de 40 aves já abatidas e outras 90 vivas, prontas para o abate. Um homem que realizava o processamento das aves foi preso em flagrante no local. Ele foi encaminhado à DECON e autuado pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de infrações contra as relações de consumo. A pena varia de dois a cinco anos de detenção, e não cabe fiança nesta fase do processo.

As investigações seguem em andamento para identificar o responsável pelo abatedouro e a possível rede de distribuição dos produtos, incluindo comerciantes que estariam vendendo as aves sem registro no Serviço de Inspeção Municipal.

A Polícia Civil e os órgãos de fiscalização alertam para os riscos à saúde envolvidos no consumo de produtos de origem animal sem inspeção, e reforçam a importância de adquirir alimentos de estabelecimentos regularizados e fiscalizados.

