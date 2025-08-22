Polícia Civil fecha abatedouro clandestino de frangos em Campo Grande

Local funcionava em área de mata sem condições sanitárias
A Polícia Civil e os órgãos de fiscalização alertam para os riscos à saúde / PCMS
Um abatedouro clandestino de frangos que operava em condições insalubres foi desarticulado na manhã desta sexta-feira, 22, por volta das 10h, no Bairro Los Angeles, em Campo Grande. A operação foi conduzida pela DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), com apoio da IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e da Vigilância Sanitária Municipal.
O local, situado em uma área de mata na Rua Arthur Pereira, não possuía qualquer estrutura sanitária exigida por lei para o processamento de alimentos. De acordo com os agentes envolvidos na ação, as condições representavam grave risco à saúde pública, já que os frangos abatidos eram destinados à comercialização sem qualquer tipo de inspeção oficial.
Durante a fiscalização, foram encontradas cerca de 40 aves já abatidas e outras 90 vivas, prontas para o abate. Um homem que realizava o processamento das aves foi preso em flagrante no local. Ele foi encaminhado à DECON e autuado pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de infrações contra as relações de consumo. A pena varia de dois a cinco anos de detenção, e não cabe fiança nesta fase do processo.
As investigações seguem em andamento para identificar o responsável pelo abatedouro e a possível rede de distribuição dos produtos, incluindo comerciantes que estariam vendendo as aves sem registro no Serviço de Inspeção Municipal.
A Polícia Civil e os órgãos de fiscalização alertam para os riscos à saúde envolvidos no consumo de produtos de origem animal sem inspeção, e reforçam a importância de adquirir alimentos de estabelecimentos regularizados e fiscalizados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Prefeitura de Corumbá inicia fiscalização de alvarás em 2025
Incêndio atinge residência no bairro Corumbella em Corumbá
Santa Casa retoma atendimentos de mamografia em Corumbá
Saúde
Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro
Cidades
Evento acontece na Praça do Encontro, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e show do Ministério de Louvor Sara Jardim
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS