Polícia Civil fecha boca de fumo e apreende drogas e munições em Ponta Porã

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação/PCMS

Na manhã de última sexta-feira, 3, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, realizou uma operação no Bairro Residencial Ponta Porã I que resultou na apreensão de drogas, munições e no fechamento de um ponto de tráfico de drogas. A ação foi motivada por uma denúncia anônima, que levou os agentes até o endereço.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela proprietária da residência, que autorizou a entrada e afirmou não haver nada de irregular na casa. Durante as buscas, no entanto, as autoridades localizaram entorpecentes escondidos na cozinha, confirmando a prática criminosa.

De acordo com a polícia, o imóvel era conhecido na região como um ponto de venda de drogas. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas na atividade ilícita. Informações preliminares apontam ainda que o local era utilizado para a receptação de objetos furtados.