Polícia Civil identifica autor de atropelamento com morte em Caarapó

Carro foi apreendido / Divulgação PCMS

A Polícia Civil esclareceu nesta segunda-feira, 24, um atropelamento com morte ocorrido no último dia 21, no município de Caarapó-MS. O condutor do carro que atropelou, matou uma pessoa de 46 anos e fugiu foi finalmente preso.

As investigações foram feitas pela delegacia da cidade.

O caso

Segundo apurado, era por volta das 18h50, quando a vítima identificada como H.H. de 46 anos, foi atropelada na avenida XV de Novembro, em Caarapó.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhado ao Hospital da Vida de Dourados, onde morreu. Conforme os registros do sistema de monitoramento das proximidades da via, o condutor do veículo fugiu do local logo após a colisão.

A Seção de Investigações Gerais, da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, realizou diligências, identificando o automóvel envolvido e o condutor de 76 anos.

Ele disse que não se recordava com exatidão do acidente e acreditava ser um vulto sobre o para-brisa do carro, o que fez com que o capô tivesse levantado.

Em análise minuciosa, a equipe policial encontrou a presença de dois aglomerados de cabelos presos ao carro, os quais serão remetidos ao exame de corpo de delito para confrontação de material genético.

O autor foi indiciado por homicídio culposo majorado pela omissão de socorro.