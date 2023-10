Polícia Civil identifica envolvidos no incêndio de agência bancária em Terenos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Terenos/MS, conseguiu identificar nesta segunda-feira, 16/10, os indivíduos envolvidos na prática das infrações de incêndio e dano qualificado, praticados contra uma agência bancária do município de Terenos-MS. A ação dos vândalos ocorreu por volta das 22h30min do dia 15/10.

Os autores incendiaram os caixas eletrônicos e as labaredas tiveram que ser contidas com uso de extintores da própria agência, com apoio de um caminhão Pipa da Prefeitura local. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e ontem a noite conseguiu identificar C.G.N.P., de 19 anos e V.F., 21 anos e o adolescente G.P.G.P., 14 anos, como sendo os responsáveis pelo crime.

Os maiores, além de responderem pelo dano e incêndio, serão responsabilizados também por associação criminosa e por corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Os adultos foram presos em flagrante e o adolescente apreendido. Após ter sido ouvido, o adolescente foi entregue à mãe dele, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma vez que não houve ameaça ou grave violência à pessoa. Há um terceiro indivíduo, maior de idade, que já foi identificado e os policiais estão nas ruas com o intuito de localizar e também efetuar a prisão.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Antenor Batista da Silva Júnior, titular da Delegacia de Terenos, a ação dos criminosos consistia em: cada um dos integrantes e ou envolvidos (mostrados na câmera de monitoramento interno da agência) realizaram depósitos com envelopes vazios, cujo beneficiário seria – Y.D.S., que está foragido. Assim que os participantes capturados fizeram o depósito, o terceiro adulto ateou fogo na agência. A intenção era queimar os envelopes vazios inseridos (sem as cédulas pecuniária) nos referidos caixas eletrônicos e posteriormente solicitar ao banco o ressarcimento dos supostos valores (inexistentes) depositados nos envelopes vazios.

O objetivo deles só não foi concluído porque os policiais que atenderam a ocorrência conseguiram conter o fogo e evitar que ele se alastrasse para o restante da agência.