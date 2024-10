Polícia Civil identifica homem que atropelou mulher e fugiu em Ivinhema

Vítima foi socorrida / Divulgação

A equiope da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Ivinhema, identificou e indiciou, nesta terça-feira, 8, um jovem de 22 anos, por atropelar uma jovem e fugir do local. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, no último domingo, 6, uma mulher, de 26 anos, ao atravessar uma avenida, na faixa de pedestre, foi surpreendida por uma motocicleta que seguia em alta velocidade.

Depois do acidente, o condutor conseguiu fugir do local. Já a vítima foi arremessada no chão. Inconsciente, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital.

Após os fatos, a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema iniciou investigações e hoje conseguiu identificar o autor, um homem de 22 anos, de nacionalidade Paraguai, morador recente de Ivinhema. Ele foi interrogado e confessou o crime, narrando que sua visão foi obstruída por um carro que seguia na sua frente e não viu a pedestre atravessando a rua.

Justificou, ainda, que fugiu do local, pois ficou com medo de ser agredido ou até mesmo morto. Por fim, informou não ter habilitação.

O condutor da motocicleta foi indiciado e responderá pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com aumento de pena por ter sido praticado na faixa de pedestre; pela infração penal de dirigir sem habilitação; por deixar de prestar socorro à vítima e pelo crime de praticar em via pública demonstração de perícia em manobra de veículo.

As imagens do acidente circularam nas redes sociais e impressionaram pela violência do impacto, porém a vítima foi socorrida, ficou um dia internada, recebeu alta e está se recuperando em casa, sem risco de morte. Ela foi submetida a 15 pontos, na região da cabeça e pés, além de ferimentos e hematomas pelo corpo.

Serviço – A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.