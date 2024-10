Polícia Civil identifica vítima encontrada carbonizada em Sidrolândia

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da perícia necropapiloscópica, identificou nesta quarta-feira, 02/10, a vítima encontrada no dia 30/09, carbonizada em Sidrolândia-MS. De acordo com o delegado Edson Caetano dos Santos, responsável pelas investigações, o corpo foi identificado como sendo de Ademir Batista da Rocha, de 40 anos, morador da cidade.

O cadáver, inicialmente sem identificação, foi localizado, por volta das 15 horas, parcialmente queimado, com sinais de violência, jogado na beira da rodovia MS-455, na zona rural. O caso foi registrado como homicídio simples e as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

Segundo homicídio

No mesmo dia, no período noturno, outro corpo foi localizado na cidade, em estado de decomposição. A vítima, do sexo masculino, estava com marca de homicídio pelo uso de arma de fogo.

As duas ocorrências foram inicialmente atendidas pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e perícia técnica. O segundo cadáver, até o momento não identificado, estava na zona rural de Sidrolândia, na rodovia MS-162.

O caso foi registrado como homicídio simples e segue em investigação pela delegacia da cidade, para identificação da vítima, além da apuração das circunstâncias, motivação e autoria.