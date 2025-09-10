Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 16:40

Polícia

Polícia Civil incinera 12 toneladas de maconha e 373 kg de cocaína na Capital

Destruição dos entorpecentes encerra trâmite legal de combate ao tráfico de drogas

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 15:35

Ao todo, foram destruídas 12 toneladas de maconha e 373 quilos de cocaína / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), realizou na manhã desta quarta-feira (10) a incineração de uma grande quantidade de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico. Ao todo, foram destruídas 12 toneladas de maconha e 373 quilos de cocaína.

A incineração representa a etapa final do processo legal previsto na Lei de Drogas (Lei 11.343/06) e faz parte das ações rotineiras da DENAR. Os entorpecentes incinerados são fruto de apreensões realizadas por diversas forças de segurança atuantes em Campo Grande.

O ato contou com a presença do delegado titular da DENAR, Hoffman D’Avila Candido, acompanhado de sua equipe, além da promotora de Justiça Daniele Borguetti Zampieri De Oliveira, peritos do IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses) e fiscais da Vigilância Sanitária, como exige a legislação.

Segundo a Polícia Civil, a destruição segura das drogas visa não apenas cumprir as exigências legais, mas também impedir qualquer possibilidade de desvio ou reintrodução desses materiais ilícitos no mercado.

