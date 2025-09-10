Polícia Civil incinera 12 toneladas de maconha e 373 kg de cocaína na Capital

Ao todo, foram destruídas 12 toneladas de maconha e 373 quilos de cocaína / Divulgação

A incineração representa a etapa final do processo legal previsto na Lei de Drogas (Lei 11.343/06) e faz parte das ações rotineiras da DENAR. Os entorpecentes incinerados são fruto de apreensões realizadas por diversas forças de segurança atuantes em Campo Grande.

A Polícia Civil, por meio da DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), realizou na manhã desta quarta-feira (10) a incineração de uma grande quantidade de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico. Ao todo, foram destruídas 12 toneladas de maconha e 373 quilos de cocaína.

O ato contou com a presença do delegado titular da DENAR, Hoffman D’Avila Candido, acompanhado de sua equipe, além da promotora de Justiça Daniele Borguetti Zampieri De Oliveira, peritos do IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses) e fiscais da Vigilância Sanitária, como exige a legislação.

Segundo a Polícia Civil, a destruição segura das drogas visa não apenas cumprir as exigências legais, mas também impedir qualquer possibilidade de desvio ou reintrodução desses materiais ilícitos no mercado.

