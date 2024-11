Polícia Civil incinera 58 kg de drogas em Terenos

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Terenos, realizou a incineração de 58 Kg de entorpecentes nas dependências de uma empresa local. A queima ocorreu nesta terça-feira, 19.

Foram incinerados 20kg de cocaína, 28kg de skunk e 10kg de maconha. A ação contou com a participação de uma equipe da Vigilância Sanitária, em conformidade com as normas legais.

Também se fez presente o promotor de justiça da Comarca, Eduardo de Araújo Portes Guedes. Nos últimos 12 meses, já foram destruídas mais de 1/2 tonelada de entorpecentes pela Polícia Civil, em Terenos. Esse montante representa apreensões de todas as forças de segurança que atuam na região.