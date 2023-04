Polícia Civil incinera aproximadamente 1 tonelada de droga na região norte do Estado

A Polícia Civil realizou nesta terça-feira, 25, a incineração de aproximadamente 1 tonelada de maconha. A queima coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim-MS foi feita na cidade de Rio Verde-MS.

As drogas destruídas são oriundas das apreensões realizadas por todas as Forças de Segurança Pública atuantes no município de Coxim.