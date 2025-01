Polícia Civil incinera mais de 1 tonelada de drogas em Itaquiraí

Droga apreendida em operações / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Itaquiraí, realizou a incineração de mais de uma tonelada de entorpecentes. O procedimento foi executado nas instalações de um frigorífico localizado no município.

As substâncias destruídas, que incluíam maconha, haxixe e crack, foram apreendidas no segundo semestre de 2024, durante ações integradas entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região.

A destruição dos entorpecentes ocorreu sob a supervisão do delegado Eduardo Lucena, titular da Delegacia de Itaquiraí, e contou com a presença de Eliege dos Santos Silva, representante da Vigilância Sanitária municipal, além de outras autoridades competentes. O ato simboliza o esforço conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e na manutenção da ordem pública.