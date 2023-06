Polícia Civil incinera mais de 440kg de cocaína em Guia Lopes da Laguna

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Guia Lopes Da Laguna, com apoio da Delegacia Regional de Jardim, 1ª DP Jardim e DAM Jardim, incinerou 446,2Kg de pasta base de cocaína na tarde desta quinta-feira, 01. A destruição da droga é fruto da prisão em flagrante de um homem, de 39 anos, que transportava o entorpecente dentro de um compartimento secreto em seu caminhão-tanque.

De acordo com o Boletim de Ocorrência noticiador dos fatos, por volta de 23h40min do dia 31/05/2023, no Km 470.0 da BR 267, no município de Guia Lopes Da Laguna, a PRF realizava fiscalização em frente à sua unidade operacional, quando deu ordem de parada ao motorista, que, ao ser questionado acerca de sua viagem e roteiro, demonstrou respostas vagas e imprecisas, afirmando que teria carregado gasolina em Campo Grande e iria até uma fazenda na BR 267, não sabendo precisar o km e nem o nome. Ao averiguar a placa com Rótulo de Risco, que mostra o produto perigoso que está sendo transportado, foi verificado o número 301202 (óleo diesel), o que fez levantar a suspeita da equipe.

Tendo em vista o comportamento do motorista, algumas contradições encontradas na entrevista e o número de risco não condizente com o produto que o motorista tinha dito, foi solicitado apoio à equipe da PM, com seu cão farejador, para realizar a vistoria do caminhão. Durante a averiguação, o cão indicou positivamente para a presença de drogas no interior do compartimento do tanque.

Diante disso, os policiais iniciaram a fiscalização avançada, abrindo as escotilhas de carregamento, onde foi encontrado um compartimento oculto no interior do tanque. Neste local havia grande quantidade de tabletes com características de cocaína.

Em entrevista posterior o motorista afirmou ter sido contratado pelo valor de R$ 15 mil, para transportar a cocaína para Campo Grande, no bairro Indubrasil. Nesse sentido, o suspeito recebeu voz de prisão foi conduzido à DP de Guia Lopes, juntamente com o caminhão-tanque e a droga, a qual, após a pesagem, totalizou 446,2 kg divididos em 400 tabletes.

O valor da droga foi estimado em aproximadamente R$75 milhões, gerando grande prejuízo financeiro à traficância.

A autoridade policial imediatamente representou pela prisão preventiva do suspeito e pela incineração da droga, pleitos que foram prontamente deferidos pela Poder Judiciário estadual.

Com esforço conjunto da unidades policiais acima mencionadas, a droga foi prontamente incinerada. Além disso, o indiciado foi remetido ao Estabelecimento Prisional Máximo Romero, onde permanecerá à disposição da Justiça.