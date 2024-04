Polícia Civil incinera mais de 600 kg de drogas em Campo Grande

Droga destruída / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira 26, em trabalho que finaliza todo o trâmite do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), realizou a incineração de mais de 600 kg de entorpecentes, em Campo Grande-MS. Foram queimados 3.856 kg de maconha e 693 kg de cocaína.

A incineração faz parte de um trabalho rotineiro executado pela Delegacia Especializada. As drogas são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município.

Como prescreve a Lei de Drogas (Lei 11.343/06), estiveram presentes ao ato de incineração o Delegado Titular da DENAR – Hoffman D’Avila Candido e Sousa, Delegado Adjunto – André Mendonça, Delegado de Polícia – Roberto Guimarães, com toda equipe da Delegacia Especializada; o Promotor de Justiça Henrique Franco Cândia, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária.