Polícia Civil incinera mais de 700 kg de maconha em Guia Lopes da Laguna

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Guia Lopes Da Laguna, incinerou 709,8Kg de maconha e 10,7Kg skank na manhã desta terça-feira (07). A destruição da droga é fruto de apreensão decorrente do policiamento ostensivo das demais forças de segurança pública, como a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

No caso em apreço, por volta de 8h30 da última sexta-feira (03), a PRF realizava rondas na estrada vicinal conhecida como “Estrada da Uva”, acesso pela BR 267MS, quando o motorista de um veículo visualizou a aproximação da viatura e empreendeu fuga, abandonando o carro e se embreando na mata fechada. No interior do veículo, foram encontrados 709 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando 709,8 Kg, bem como dois sacos de skank, contendo 10,7Kg da substância.

Por sua vez, apurou-se que o carro estava com placas adulteradas e, na realidade, tal veículo havia sido furtado em Uberlândia/MG, o qual será devolvido à vítima, legítimo proprietário. Desse modo, visando a eliminar o mais rapidamente a droga, foi realizada a presente incineração.

O evento contou com a presença do Delegado Titular de Guia Lopes da Laguna, Gustavo Detomi, bem como de investigadores, escrivães, peritos criminais e agentes da vigilância sanitária do município.