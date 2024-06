Polícia Civil incinera mais de cinco toneladas de drogas em Maracaju

Droga apreendida em operações / Divulgação

Cerca de 5 toneladas de drogas apreendidas em procedimentos da Delegacia de Polícia Civil de Maracaju foram incineradas na última terça-feira, 18, no próprio município. A incineração ocorreu nas dependências de uma empresa local, na presença dos policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais), bem como de representantes da Vigilância Sanitária, contando ainda com o apoio logístico de servidores da Prefeitura Municipal de Maracaju.

Ressalta-se que todo o procedimento de incineração seguiu o rito estabelecido pela Lei de Drogas, devidamente autorizado pelo Poder Judiciário, com a ciência do MPE (Ministério Público Estadual). Ao todo, foram incinerados 5.164,00 kg de cocaína, crack, maconha e skunk.