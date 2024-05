Polícia Civil incinera uma tonelada de drogas em Ribas do Rio Pardo

Polícia de Ribas do Rio Pardo / Divulgação

Nesta quarta-feira, 8, a Delegacia de Ribas do Rio Pardo, o Ministério Público Estadual e a Vigilância Sanitária, promoveram a incineração de cerca de 1 tonelada de drogas. Entre elas, estavam maconha e Skank, apreendidas pelas forças de Segurança Pública nos últimos meses. A ação, que visa combater o tráfico e o uso de entorpecentes na região, ocorreu de forma coordenada e contou com a presença de autoridades locais.

Segundo a Polícia Ciivl, a incineração das drogas representa mais um golpe contra o crime organizado e uma medida importante para reduzir os danos causados pelo tráfico de entorpecentes. Com essa operação, as autoridades reforçam o compromisso de combater a criminalidade e proteger a população, promovendo a segurança e o bem-estar na região de Ribas do Rio Pardo. A parceria entre Polícia Civil, Ministério Público e Vigilância Sanitária demonstra a união de esforços no enfrentamento desse problema que afeta toda a sociedade.