Polícia Civil indicia homem que envenenou cachorros da vizinha

Pacote de veneno / Divulgação/PCMS

A Polícia Civil indiciou, na última terça-feira (17), um homem de 53 anos, que matou os cachorros da vizinha envenenados. O caso ocorreu no final do ano passado, em Bonito.

Conforme informações da Polícia Civil, no dia 31 de dezembro, o autor jogou salsichas com veneno de rato no quintal da casa da vizinha. Horas depois, os dois cachorros morreram.

Foi constatado que os animais foram envenenados e o SIG (Seção de Investigações Gerais) começou a investigar o caso e identificou o autor.

Em entrevista informal, ele confessou o crime e entregou para os investigadores o pacote de veneno utilizado. Durante o interrogatório na delegacia, ele preferiu permanecer em silêncio.

O autor irá responder pelo crime de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O delito prevê uma pena de reclusão, de 2 a 5 anos e multa.